Monaco ne décolle pas, Amiens respire

Les trois matches de ce samedi soir concernaient tous la bataille pour le maintien. Du côté de Monaco, l'ASM espérait profiter de la réception de Bordeaux pour s'éloigner définitivement de la zone rouge. Mais un Costil impeccable, et une VAR qui a donné un penalty aux Girondins et refusé un but monégasque, n'ont pas permis à Falcao et ses coéquipiers de s'imposer (1-1).

Du côté d'Amiens, c'est un grand pas vers le maintien qui a été fait avec une précieuse victoire (2-1) contre Nîmes. Le succès des Picards est tout de même entaché d'une faute énorme et grossière de Guirassy, logiquement expulsé en toute fin de match.

Enfin, dans un match à sens unique, Reims peut avoir d'énormes regrets de ne repartir de Dijon qu'avec le point du nul (1-1). Se procurant plus d'une dizaine d'occasions nettes, les Champenois avaient l'occasion de monter à la quatrième place du classement, c'est raté. Pour le DFCO, ce point pris permet d'être pour l'instant barragiste.