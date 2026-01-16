Ligue 1 logo

Monaco - Lorient : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 116 janv. , 18:19
parEric Bethsy
Monaco : Köhn - Ouattara, Dier, Faes, Caio Henrique - Akliouche, Teze, Zakaria, Golovin - Biereth, Balogun.
Lorient : Mvogo - Meïté, Talbi, Igor Silva - Le Bris, Cadiou, Abergel, Kouassi - Makengo, Dieng, Pagis.
