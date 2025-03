MHSC-ASSE rejoué, les Verts ont une peur terrible

Dans : Ligue 1.

L’ASSE espère une réponse rapide de la LFP concernant l’issue du match qu’ils étaient en train de gagner à Montpellier dimanche avant l’arrêt définitif de la rencontre en raison des incidents en tribunes.

Dimanche après-midi, l’AS Saint-Etienne pensait enfin tenir sa première victoire à l’extérieur de la saison sur la pelouse de Montpellier. Les hommes d’Eirik Horneland menaient 2-0 face à ceux de Jean-Louis Gasset à la 57e minute, au moment où le match a été interrompu par François Letexier en raison de graves incidents en tribunes. Les Verts ont espéré que l’interruption ne soit que ponctuelle, et que la rencontre puisse reprendre afin d’empocher les trois points de la victoire.

Mais l’arbitre en a décidé autrement, renvoyant tous les joueurs au vestiaire de manière définitive. L’ASSE espère à présent que la LFP tranchera rapidement en faveur d’une victoire sur tapis vert. Mais à en croire les informations de L’Equipe, on redoute au sein de la direction stéphanoise que les instances n'optent pas pour une victoire sur tapis vert mais plutôt sur la reprise du match, partielle ou dans son intégralité.

L'ASSE exige une victoire sur tapis vert

« L'interruption de dimanche ayant été décidée en raison d'incidents en tribune, pas à cause de la météo, l'AS Saint-Étienne estime que ce précédent ne peut pas faire jurisprudence. Également pour une question d'équité : dans ce cas de figure, les Verts devraient reprendre à dix contre onze (Maxime Bernauer ayant été expulsé à la 45e +2), sans pouvoir compter sur la fatigue des Montpelliérains après presque une heure de jeu (...) Selon les dirigeants de l'ASSE, décider de faire rejouer ce match dans son intégralité reviendrait dès lors à créer un dangereux précédent » écrit le quotidien national, confirmant que les Verts souhaitent une victoire sur tapis vert et rien d'autre. Reste maintenant à voir ce que la Ligue de Football Professionnel va décider en ce qui concerne l’issue de cette rencontre de la 26e journée de Ligue 1 entre l’ASSE et Montpellier avec dans le camp stéphanois, l’espoir de ne pas revenir dans l’Herault et d’avoir directement match gagné.