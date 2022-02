Metz - OM : À quelle heure et sur quelle chaîne pour ce match de L1 ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Éliminé de la Coupe de France par Nice cette semaine, l’Olympique de Marseille aura à coeur de repartir de l’avant en Ligue 1 sur la pelouse de Metz dimanche.

Quelle heure pour regarder Metz - OM ?

La grande affiche de cette 24e journée aurait très bien pu être PSG-Rennes ou OL-Nice, mais entre le choix des diffuseurs et le retour de la Ligue des Champions pour Paris, c’est ce match entre Metz et l’OM qui sera la grande messe du dimanche soir. Cette rencontre entre Metz et Marseille se jouera à 20h45 au Stade Saint-Symphorien, et elle sera arbitrée par Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre Metz - OM ?

Comme chaque rendez-vous du dimanche soir, ce FCM-OM sera diffusé en exclusivité et en intégralité sur Amazon Prime Vidéo. À cette occasion, Smaïl Bouabdellah et Mathieu Bodmer seront aux commentaires. David Astorga sera en bord terrain, alors que Thibault Le Rol et Ludovic Obraniak seront à la présentation.

Les compos probables de Metz - OM :

Actuel barragiste de la L1 avec 20 points, soit deux unités d’avance sur la lanterne rouge, l’ASSE, Metz voudra prendre des points à domicile face à l’OM. Pour cela, Frédéric Antonetti sera privé de plusieurs joueurs, comme Cabit, Centonze, De Préville, N’Doram ou Udol.

La compo probable de Metz : Oukidja - Delaine, Kana Biyik, Kouyaté, Amadou, Cande - Nguette, Pajot, Traoré, Boulaya - Niane.

Pour remonter la pente après sa sortie de route à Nice et avant d’aborder son match d’Europa Conférence League contre Qarabag, Marseille devra ramener les trois points de Metz. Sans leurs supporters, interdits de déplacement, les Marseillais auront la grosse équipe. À Jorge Sampaoli de faire les bons choix.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Lirola, Saliba, Caleta Car, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gerson - Under, Milik, Payet.