Metz - OL : Quelle chaîne et quelle heure pour regarder le match ?

Par Alexis Rose

L'OL veut tenter d'arracher un ticket pour l'Europe, tandis que Metz a besoin d'un miracle pour se sauver. C'est le match au menu de ce dimanche midi.

Quelle heure pour regarder Metz - OL ?

Au lendemain de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice, Lyon lancera ce très alléchant dimanche de football en L1. Puisque cette rencontre entre Metz et l’OL se jouera ce dimanche 8 mai à 13 heures. Le match sera arbitré par Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre Metz - OL ?

Comme tous les matchs du dimanche 13h, ce Metz-OL sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Julien Brun et Benjamin Nivet seront aux commentaires. Fabrice Hawkins sera en bord terrain, alors que Saber Desfarges et Ludovic Obraniak assureront la présentation de cette rencontre décisive pour les deux équipes du championnat de France.

Les compos probables de Metz - OL :

Incapable de gagner depuis le mois de janvier dernier, Metz reste sur 14 matchs sans la moindre victoire. Bons derniers de la L1, les Grenats n’ont plus d’autre choix que de l’emporter contre Lyon pour espérer jouer la place de barragiste lors des deux dernières journées. Mais pour remplir sa mission, le groupe de Frédéric Antonetti sera privé de nombreux joueurs comme Amadou, Bronn, Cabit, Cande, Maiga, Oukidja ou Udol.

La compo probable de Metz : Caillard - Lacroix, Kouyate, Niakate - Centonze, N’Doram, Pajot, Boulaya, Delaine - De Preville, Mafouta.

Revenu aux portes du Top 5 grâce à sa belle victoire 3-0 contre l’OM dimanche dernier, l’OL est à cinq points des places européennes. Pour continuer à rêver, les Gones doivent tout gagner jusqu’au coup de sifflet de la saison, en espérant des faux pas des concurrents. Mais pour arriver à ses fins, l’équipe de Peter Bosz devra composer sans Caqueret, Cherki, Denayer ou Diomandé.

La compo probable de l’OL : Lopes - Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson - Thiago Mendes, Aouar - Tete, Paqueta, Toko Ekambi - Dembele.

La décla de Peter Bosz :

« On était très contents après la victoire à Marseille. Tout de suite après le focus a été sur Metz. On a fait une bonne semaine d'entraînement, les joueurs sont bien. Metz sera un match différent de Marseille mais ça ne veut pas dire que ce sera plus facile. C'est à moi de préparer l'équipe, ce sera un match différent tactiquement. Il faudra essayer de jouer dans les petits espaces. Le plus important c'est que lors des derniers matchs on marque des buts. Avant on avait des occasions mais on ne marquait pas. C'est difficile d'expliquer vraiment pourquoi. L'équipe n'a jamais baissé la tête et croit toujours à l'Europe. On a débuté une série de victoires et il faut absolument la continuer contre Metz ».

La décla de Frédéric Antonetti

« Nos meilleurs matches à domicile, on les a faits contre des gros : Lille (3-3), qui venait d’être champion de France, face à Paris (1-2) et dernièrement contre Marseille (1-2) et Monaco (1-2). Mais, à la sortie, on perd dans les dernières minutes alors qu’on peut les gagner ces affiches. Les contenus étaient corrects, pas transcendants, mais corrects. Peut-être qu’on se lâche un peu plus face à des grosses équipes parce qu’on se dit qu’on n’a rien à perdre. C’est peut-être, je dis bien peut-être, une partie de la réponse. Donc, j’espère qu’on pourra faire ce genre de prestation face à Lyon. »