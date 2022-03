Mercato ouvert pour les clubs français en Russie et en Ukraine

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors que plusieurs autres pays européens avaient déjà emboîté le pas de la FIFA en acceptant le potentiel recrutement de joueurs issus des championnats ukrainiens et russes, la France vient elle aussi de valider cette opportunité. En effet, ce jeudi soir, la LFP a voté la modification de son règlement administratif, comme expliqué dans un communiqué.

Guerre en Ukraine - Le Conseil d'Administration adopte les dispositions FIFA pour les joueurs évoluant en Ukraine et les joueurs étrangers évoluant en Russie



« Le Conseil d’Administration a décidé ce jour de transposer dans les règlements de la LFP la décision de la FIFA en faveur des joueurs évoluant en Ukraine et des joueurs étrangers évoluant en Russie. Publiée le 15 mars par la FIFA, cette décision concernant le règlement du statut et des transferts joueurs prévoit une période d’enregistrement exceptionnelle jusqu’au 7 avril prochain pour les joueurs étrangers évoluant en Ukraine ainsi que les joueurs ukrainiens autorisés à quitter le pays conformément aux règles applicables aux déplacements transfrontaliers des citoyens ukrainiens évoluant en Ukraine, dont le contrat de travail est automatiquement suspendu jusqu’au 30 juin 2022, et pour les joueurs étrangers évoluant en Russie, dont le contrat de travail peut être unilatéralement suspendu jusqu’au 30 juin 2022. Dans le cadre de ce dispositif, le Conseil d’Administration a donc accepté qu’un club puisse recruter au maximum un joueur. Ces dispositions entreront en vigueur définitivement après l’accord du Comité Exécutif de la FFF », a expliqué la Ligue.

Si la Fédération accepte cette demande de la LFP, les clubs de L1 et de L2 pourront alors recruter un joueur évoluant dans ces deux pays en guerre, s’il n’est ni Russe, ni Ukrainien. Un potentiel recrutement hors mercato qui devra toutefois se faire avant le 7 avril, histoire de ne pas fausser l’équité sportive du championnat.