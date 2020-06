Mercato : Kaboré vers un grand retour en Ligue 1 ?

Dans : Ligue 1.

Sept ans après son départ de l’Olympique de Marseille, Charles Kaboré pourrait effectuer son grand retour en Ligue 1 durant ce mercato estival.

L’international burkinabé, champion de France avec Marseille en 2010, a laissé d’excellents souvenirs sur la Canebière. Et visiblement, il pourrait représenter un très joli coup pour des clubs en manque de moyens financiers sur le prochain marché des transferts. La preuve, le journal L’Equipe indique ce mardi que l’ancien milieu défensif de l’Olympique de Marseille figure dans le viseur du Racing Club de Lens, au même titre que Kevin N’Doram.

Mais le Monégasque étant plus proche de Metz, Charles Kaboré pourrait bien devenir la piste n°1 des Sang et Or à ce poste. Il faudra toutefois composer avec la concurrence d’au moins une autre équipe de Ligue 1, toujours selon le quotidien national. En effet, les Girondins de Bordeaux sont également intéressés par le profil du joueur de 32 ans, en fin de contrat dans un an au Dynamo Moscou. Utilisé à 18 reprises cette saison, il ne devrait pas être conservé coûte que coûte par le club russe. Reste à voir quelle indemnité de transfert sera réclamée pour Charles Kaboré, dont l’expérience ferait sans aucun doute possible du bien à plus d’un club de Ligue 1.