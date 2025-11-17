Mercato : Harry Kane bientôt en Ligue 1, la folle révélation

Un journal doit évoluer s'il ne veut pas mourir. Je ne suis pas assez bien placé pour juger l'évolution proposé par la direction, mais comme souvent les journalistes sont contre chaque évolution même si c'est pour sauver leur vu journal... Et si le journal coule ilq diront que c'est la faute de la direction qui n'a rien fait...
Très bon joueur, généreux dans l'effort.
Je me suis fait la même réflexion après les deux autres. Les titres trompeurs sont leur spécialité.
Un peu en avance !! Le mercato d hiver a même pas commencer 😂😂🤣🤣
Ça devient insupportable les titres de foot01 qui emploie le "présent" sur le transfert alors que tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui tu en as 3 comme ça... Mais t'a pas un lecteur qui croit une seconde en ouvrant l'article que l'accord est finalisé, pas un ! Arrêtez d'être ridicule et de prendre les gens pour des cons, la période des transferts n'est même pas ouverte....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
