Harry Kane

Mercato : Harry Kane bientôt en Ligue 1, la folle révélation

Ligue 117 nov. , 11:00
parAlexis Rose
Après avoir fait le tour de la question en Premier League et en Allemagne sous le maillot du Bayern Munich, Harry Kane pourrait se lancer un dernier gros défi dans sa carrière. Et pourquoi pas en Ligue 1 ?
À 32 ans, Harry Kane continue d’être l’une des meilleures machines à marquer des buts du monde. Après avoir marqué 280 buts sous le maillot de Tottenham entre 2011 et 2023, l’attaquant anglais fait le bonheur du Bayern Munich depuis trois saisons. Peut-être même plus fort que jamais sous les ordres de Vincent Kompany, Kane comptabilise déjà 26 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison. De quoi affoler tous les autres grands clubs européens, qui savent que Kane va se retrouver dans une situation contractuelle favorable l’été prochain.

Si le Bayern tente de le prolonger, l’Anglais ne dispose d’un contrat que jusqu’en 2027 en ayant une clause libératoire de 65 millions d'euros. Une somme minime par rapport au talent de Kane, et c’est donc pour cette raison que le nom du FC Barcelone, en quête d’un buteur pour suppléer Robert Lewandowski la saison prochaine, a été cité autour de Kane. Mais d’autres clubs sont à l’affût, comme le Real Madrid, l'AC Milan, l'Inter Milan, la Juventus ou le PSG, des formations susceptibles de répondre aux dernières attentes de Kane. Pour Chris Waddle, Kane aurait tout à gagner en partant dans un championnat où il n’a pas encore brillé, comme en Ligue 1 par exemple.

Kane « pourrait désormais se tourner vers l'Italie, l'Espagne ou la France »

« Harry Kane avait le sentiment d'avoir accompli sa mission en Angleterre, et il pourrait ressentir la même chose concernant son passage en Allemagne. Il pourrait désormais se tourner vers l'Italie, l'Espagne ou la France pour relever un nouveau défi. Si Kane voulait quitter le Bayern, je suis sûr que le Real Madrid serait intéressé. Le Bayern est un grand club, mais Madrid l'est encore plus ; ce serait historique. Kane trop vieux pour un grand club ? Robert Lewandowski est parti à Barcelone à peu près au même âge, et il n'a cessé de marquer depuis. Le Real Madrid pourrait bien avoir besoin d'un numéro 9 comme Harry Kane. Il marque des buts, il est techniquement très bon, il peut jouer en numéro 9, mais aussi en numéro 10 », a lancé, dans une interview sur le site SheKicks, l’ancien joueur de Tottenham, qui estime donc que Kane a une chance de poursuivre sa carrière en France.
H. Kane

H. Kane

EnglandAngleterre Âge 32 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs5
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs10
Buts13
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
