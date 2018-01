Dans : Ligue 1, Mercato, OM.

Arrivé à l'Olympique de Marseille il y a bientôt un an, Patrice Evra a quitté le club phocéen en novembre dernier sur un coup de colère que personne n'a oublié. Même si depuis le défenseur fait surtout parler de lui via des vidéos iconoclastes, Patrice Evra n'est pas décidé à ranger ses crampons et à en finir avec le football sur cette sale image laissée au Portugal un triste jeudi soir de novembre.

Cela tombe bien, totalement libre de signer où il le souhaite, y compris en dehors du mercato, Patrice Evra devrait rapidement finaliser un ultime contrat en Europe. Et les rageux devront l'admettre, le joueur de 36 ans a clairement la caisse pour faire le boulot. Répondant au Journal du Dimanche, Coach Meddy, le préparateur physique de Patrice Evra avec qui il travaille au quotidien actuellement à Dubai, admet que le défenseur a un sacré niveau. « Il est extrêmement affûté. Il est même beaucoup plus fit que certains footballeurs de 25 ans dont je me suis occupé. Tous les voyants sont au vert. Quand il va rejouer, il va en surprendre plus d’un », annonce le coach de Patrice Evra. Sur ce que l'on a vu de ses onze mois à l'OM, Pat Evra a tout de même perdu un peu de sa caisse...