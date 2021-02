Médias : Pierre Ménès s'en prend au Téléfoot de TF1

Dans : Ligue 1.

Figure phare de Canal+, Pierre Ménès a profité d'une interview avec OLTV pour lancer un petit pic à l'émission de TF1 Téléfoot, qu'il juge trop politiquement correct.

Dans un monde du football où la langue de bois fait partie de l'environnement, Pierre Ménès fait figure d'exception qui confirme la règle. Parfois très dur dans ses critiques, le journaliste estime qu'en tant que personnalités publiques, les footballeurs devraient mieux accepter les remarques dont ils peuvent être la cible. Lui-même souvent raillé sur les réseaux sociaux, l'homme de 57 ans explique que cela fait partie du jeu. Au cours d'une interview sur OLTV, le consultant phare de Canal+ a évoqué la gestion des critiques, en profitant pour glisser un petit tacle à l'émission Telefoot de TF1.

« J'applique aux joueurs la règle que je m'applique à moi : je suis très médiatisé, je gagne très bien ma vie, tant que les critiques restent dans le respect de la politesse, je les accepte très bien, je réponds, je débats. Parfois, je sympathise avec des gens qui commençaient à me critiquer. Les mecs, ils prennent 150, 200, 300 000 balles par mois... Si on n'a pas le droit de dire qu'ils sont nuls quand ils sont nuls, bah qu'ils fassent autre chose. Ils ont un métier exposé, bah voilà, ils sont exposés. Ceux qui ne l'acceptent pas peuvent regarder Telefoot où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est magnifique. Je parle de l'émission de TF1 » explique le journaliste. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu apprécieront certainement la balle perdue.