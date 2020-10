Mediapro : Vincent Labrune va sauver le foot français, pas de panique !

Dans : Ligue 1.

Tandis qu'une conciliation doit être trouvée entre Mediapro et la LFP début décembre, Vincent Labrune semble être l'homme qu'il faut pour éviter le naufrage du Titanic que la Ligue 1 est devenue.

Elu à la présidence de la Ligue de Football Professionnel alors qu’il semblait être l’outsider face à Michel Denisot, Vincent Labrune a confirmé que lorsqu’il s’agissait d’agir dans l’ombre il était toujours aussi fort. Et on peut légitimement penser que l’ancien patron de l’OM avait connaissance de la situation apocalyptique qui se profilait avec Mediapro. Mais quoi qu’il en soit, le président de la LFP doit désormais gérer le plus sale dossier de l’histoire de la Ligue 1 et de la Ligue, le refus de Jaume Roures de payer les droits TV étant un énorme coup dur pour le sport français, déjà lourdement impacté par la crise du Covid. Interrogé sur la capacité de Vincent Labrune à régler ce colossal problème, Louis Acariès estime que c’est l’homme idéal. L’ancien boxeur, qui avait présenté Vincent Labrune à Robert Louis-Dreyfus afin qu’il en fasse son homme de confiance à l’Olympique de Marseille est persuadé que la LFP va s’en sortir.

Interrogé sur Europe 1 au sujet du patron de la Ligue de Football Professionnel, Louis Acariès est confiant. « In fine, ça va se résorber, ça va s'arranger. Ceux qui président la Ligue sont assez malins (...) Vincent Labrune, je le connais mieux qu'il se connait lui. Il est malin, c’est un homme de réseaux, un garçon de sous-marin et c'est pour ça qu'il est arrivé à la présidence. Je pense qu'il peut arriver à avoir un arrangement. Je ne sais pas lequel, mais il va y arriver. Vincent Labrune peut réussir, parce qu'il est assez malin pour ça, pour arranger les choses. Il peut trouver les rouages pour y arriver », estime Louis Acariès. Du côté des dirigeants de la Ligue 1, on va probablement croiser les doigts pour que l’ancien champion de boxe ne se trompe pas.