Mediapro : Réunion d'urgence jeudi pour un crédit qui sauve la L1 !

Dans : Ligue 1.

Afin de pouvoir encaisser rapidement les 172ME que Mediapro n'a pas payés, la LFP fait un emprunt qui devrait être validé jeudi par les clubs de Ligue 1 et Ligue 2.

Action, réaction. Une semaine après la décision de Mediapro de ne pas respecter ses engagements financiers, et dans l’attente d’un règlement sur le fond dans ce contentieux énorme, la Ligue de Football Professionnel va apporter un peu d’oxygène aux clubs français sous forme d’un crédit. Vincent Labrune aurait obtenu l’accord financier d’un partenaire pour que les 172ME qui devaient être versés par le groupe sino-espagnol le 5 octobre, et peut-être même les 172ME qui devraient l’être le 5 décembre, soient immédiatement prêtés à la LFP, laquelle pourrait ensuite les redistribuer aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Mais pour cela, le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel doit valider cet énorme emprunt, qui s’ajoute déjà à celui fait par les clubs cet été dans le cadre du prêt garanti par l’Etat en raison de l’épidémie.

Et c’est dans ce cadre que L’Equipe annonce que la LFP réunira son conseil d’administration jeudi à 10h30, puis une assemblée générale devra valider les modalités de ce crédit. Il est vrai que le couteau sous la gorge, les dirigeants du football français n’ont pas réellement d’autre solution que de valider cet emprunt salvateur et il y avait même urgence à cela, certains clubs étant asphyxiés financièrement dans un contexte épouvantable pour eux. Au moins, ils auront un peu d'air, même si cela n'est que provisoire et artificiel.