Mbappé et le PSG écartent tranquillement Brest !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 21e journée

Au Parc des Princes

PSG bat Brest 2-0

Buts : Mbappé (32e), Kehrer (53e) pour le PSG

A sa main, le PSG a maîtrisé son match face à Brest avec un succès 2-0 grâce notamment à un Mbappé hors de contrôle pour la défense adverse.

Le PSG n’entrait pas comme il le faut dans sa rencontre. Les Parisiens étaient déstabilisés par une bonne équipe brestoise qui se projetait efficacement vers l’avant. Les Bretons se procuraient même une énorme occasion, Cardona était trouvé dans l’axe, seul au point de penalty, mais sa frappe était stoppée par un exploit de Donnarumma (9e). Le portier italien avait encore du travail pour repousser les tentatives d’Honorat notamment. Devant, les Parisiens se montraient maladroit sur leurs tentatives notamment di Maria. Mais, comme souvent cette saison, la lumière venait de Mbappé. Le Français était alerté à l’entrée de la surface. Il faisait mine d’ouvrir son pied avant de tirer au premier poteau entre les jambes d’un défenseur pour prendre Bizot à contre-pied. Son dixième but de la saison permettait aux siens de mener d’un but au repos.

Ramos fait ses débuts au Parc des Princes

Ce but libérait le PSG qui attaquait la seconde période avec l'emprise sur le match. Les Brestois n'étaient plus dangereux et subissaient maintenant constamment. Verratti trouvait le poteau sur une belle infiltration (48e) avant un second but parisien. Nuno Mendes faisait un festival sur son côté gauche, s'amusant avec Pierre-Gabriel, avant de servir dans l'axe Kehrer qui marquait du plat du pied. Le deuxième but de l'Allemand en deux matches. Mauricio Pochettino pouvait faire tourner son effectif, offrant son premier match au Parc à Ramos, tandis que Mbappé restait remuant et inquiétait Bizot qui sauvait Brest d'un score bien plus lourd. Avec cette victoire tranquille, Paris conserve ses onze points d'avance sur Nice en tête de Ligue 1 tandis que Brest est 13e avec 25 points.