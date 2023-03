Mbappé crucifie Brest, le PSG s'envole en L1

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 27e journée

Stade Francis-Le Blé

Brest-PSG 1-2

Buts : Honorat (43e) pour Brest ; Soler (36e), Mbappé (90e) pour le PSG

Grâce à un but tardif de Mbappé, le PSG s'est imposé à Brest 2-1 et prend 11 points d'avance sur l'OM.

Trois jours après son élimination à Munich, le PSG devait réagir à Brest sur la dernière compétition qu'il lui reste : la Ligue 1. L'équipe parisienne, très remaniée, tenait la route en début de match. Soler cherchait la lucarne d'une frappe mais Bizot détournait le cuir sur son poteau (11e). La meilleure occasion d'une domination parisienne nette. Néanmoins, Mbappé et Messi étaient plus discrets et moins précis dans leurs tentatives. Alors que Duverne réclamait un penalty pour une poussée, c'est bien Soler qui libérait le PSG en contre. Après un tir de Mbappé mal repoussé par Bizot, il surgissait dans l'axe en renard pour marquer avec l'aide de la barre.

3000 - Paris are the 12th team to reach 3000 goals in Ligue 1 history. PSG have reached this milestone in their 1858th top-flight game, only Marseille (1801) and St Etienne (1816) have reached this tally in fewer games. Elite. #SB29PSG pic.twitter.com/LLPFOlBLFD — OptaJean (@OptaJean) March 11, 2023

Un but qui réveillait Brest. Les Bretons égalisaient après un superbe service de Del Castillo pour Honorat, lequel fusillait Donnarumma. Les Brestois se montraient de plus en plus en seconde période avec notamment une tête de Brassier juste à côté du but parisien (56e). De l'autre côté, Mbappé ratait une superbe opportunité après avoir éliminé Dari (62e). De quoi relancer les Parisiens, bousculés par Brest. Bizot devait sortir le grand jeu avec deux belles parades. Cependant, il devait s'incliner dans les arrêts de jeu devant Mbappé, lancé à la limite du hors-jeu par Messi. Un but assassin pour les Bretons mais logique pour les Parisiens, lesquels n'ont pas flanché après le fiasco européen. Ils ont 11 points d'avance sur l'OM.