Malgré la polémique, Nice a tenu le choc

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

28e journée de Ligue 1

Stade de la Mosson

Le Montpellier Hérault et l'OGC Nice font match nul 0-0

Exclusion : Dante (35e)

L’OGC Nice se contentera volontiers de ce point ramené de Montpellier (0-0). Après le poteau touché par son attaquant Delort dès l’entame, le Gym concédait de nombreuses occasions en première période, à commencer par la frappe trop croisée de Wahi, parfaitement lancé par Savanier. Et la partie se compliquait encore un peu plus pour les Aiglons, réduits à 10 après l’exclusion très sévère, pour ne pas dire injustifiée, de Dante pour un léger accrochage dans la surface sur Wahi. De quoi provoquer la colère du coach niçois Christophe Galtier !

Mais l'arbitre Clément Turpin ne revenait pas sur sa décision, laissant Savanier tenter et rater sa Panenka qui terminait dans les bras de Benitez (35e) ! Un soulagement pour Nice qui revenait réorganisé et plutôt offensif en deuxième période. Les meilleures situations étaient tout de même en faveur du MHSC, dont l’attaquant Germain voyait sa reprise heurter le poteau ! Et c’est encore le montant qui repoussait un gros cafouillage devant la cage de Benitez. Malgré l’occasion de Dolberg sur une frappe lointaine, le deuxième de Ligue 1 s’en sort bien avec ce match nul à la Mosson. Mais laisse l’opportunité à l’Olympique de Marseille de revenir à sa hauteur.