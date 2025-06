Lutte contre l'homophobie ‍: Deux matchs de suspension pour Matic et Mahgou

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Lors de la 34e journée de Ligue 1, alors qu'était organisée une campagne de lutte contre l'homophobie, deux joueurs avaient décidé de masquer le logo arc-en-ciel apposé sur les maillots de l'ensemble des joueurs de L1. La commission de discipline de la LFP a logiquement décidé de les sanctionner.

Nemanja Matic (OL) et Hassan Mahgou (HAC) avaient décidé de masquer le logo de cette opération sur leur maillot et ce mercredi, les deux joueurs connaissent désormais le prix à payer. « Après audition des joueurs, la Commission sanctionne les joueurs de deux matchs de suspension ferme et de deux matchs avec sursis. Par ailleurs, la Commission a proposé aux joueurs — qui ont immédiatement accepté en séance — de participer, dans un délai de six mois, à une action de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie dans le football, en collaboration avec une association experte œuvrant aux côtés de la LFP tout au long de la saison auprès des clubs et des supporters », précise la commission de discipline dans un communiqué.