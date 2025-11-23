LOSC - Paris FC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

13e journée de Ligue 1 :

La compo du Lille OSC : Ozer - Meunier, Mandi, Mbemba, Perraud - Felix Correia, Bouaddi, Bentaleb, Sahraoui - Igamane, Giroud.

La compo du Paris FC : Trapp - Traoré, Mbow, Chergui, De Smet - Camara, Lees-Melou, Marchetti - Kebbal, Geubbels, Cafaro.