LOSC : 27 ME de bénéf, l'incroyable transfert lillois

Dans : Ligue 1.

Arsenal et Naples sont au coude à coude pour s'offrir Gabriel. Le défenseur lillois doit prendre une décision d'ici jeudi. Qui sera l'heureux gagnant ?

Le dénouement du dossier Gabriel (22 ans) est proche. Auteur d’une belle saison avec le LOSC (34 matches toutes compétitions confondues), le défenseur central brésilien a longtemps été annoncé du côté de Naples, où il pourrait suivre son ancien coéquipier lillois Victor Osimhen, transféré cet été contre 81 ME. Le club napolitain est toujours dans le coup pour s’attacher ses services, mais depuis, une autre formation s’est immiscée dans le dossier. Elle est anglaise, plus précisément londonienne, et se nomme Arsenal.

Après avoir recruté l’espoir William Saliba à Saint-Étienne, les Canonniers veulent piocher une fois de plus en Ligue 1 pour renforcer leur arrière-garde, qui leur a souvent fait défaut lors du dernier exercice. D’après RMC Sport, les Gunners sont même en pole pour recruter la promesse brésilienne. Gabriel doit prendre une décision dans les prochaines heures. Quant au Napoli, il croit encore en ses chances et a relancé à plusieurs reprises le joueur et le club nordiste. Une chose est sûre, le transfert du Brésilien s’élèvera à 30 ME. Une belle plus-value pour le LOSC, qui a recruté le natif de Sao Paulo en 2017 au Avai FC (D2 brésilienne), contre un chèque de 3 ME. Après le transfert de Nicolas Pepe l’été dernier, Lille et Arsenal sont donc sur le point de boucler une nouvelle transaction ensemble.