Lorient - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)

La Ligue 1 est mal arbitrée, Monaco pête un plomb

La Ligue 1 n'est pas plus arbitrée mal que les autres années et ça n'a pas empêché Monaco les années précédentes de finir en haut du classement ... il est difficile de croire que ça sera comme ça cette année au vu de leurs médiocres prestations. Donc NON la Ligue 1 n'est pas plus mal arbitrée c'est juste Monaco qui est plus mauvais et dieu c'est que cette Ligue voit son niveau niveler vers le bas quand on voit le nombre de défaites de l'OM (1er) après seulement quelques matchs c'est limite pathétique de médiocrité