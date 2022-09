Lorient toujours en feu, Delort délivre Nice

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

7e journée de Ligue 1

Ajaccio - Nice : 0-1

Toulouse - Stade de Reims : 1-0

FC Lorient - FC Nantes : 3-2

SCO Angers - Montpellier : 2-1

Ce dimanche à 15 heures avait lieu le septième multiplex de la saison en Ligue 1. Quatre matchs étaient au programme. Ajaccio recevait Nice, Toulouse était aux prises avec le Stade de Reims au Stadium, le SCO affrontait Montpellier et enfin, Lorient devait faire face à Nantes.

Une semaine après avoir perdu dans le derby contre Monaco, Nice a fait le travail pour aller battre la lanterne rouge, Ajaccio. Si tout n'a encore une fois pas été bien clinquant dans le jeu, les Aiglons peuvent remercier Andy Delort, auteur du seul but du match à la 65e minute grâce à un enchaînement acrobatique superbe. C'est le deuxième match consécutif sans défaite pour les hommes de Lucien Favre, après leur match nul dans la semaine en Ligue Europa Conference contre Cologne. De quoi enfin lancer la saison de l'OGC Nice ?

⏱️74'

BAMMMMMMMMMMMMMM ! On reste dans le registre "premier ballon". Tout juste entré en jeu, Ibrahima Koné marque le troisième but des Merlus !

😊#FCLFCN (3-1) pic.twitter.com/72pyI6P8SC — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) September 11, 2022

A souligner aussi la nouvelle victoire du FC Lorient face à Nantes. Une victoire logique et méritée sur le score de 3 buts à 2. Les Merlus, surprises de ce début de saison, gardent leur belle quatrième place au classement de Ligue 1, à seulement un point de Lens, troisième. De leur côté, les hommes d'Antoine Kombouaré, sans doute fatigués et qui sortaient d'une victoire au bout du temps additionnel en Ligue Europa face à l'Olympiakos, s'enlisent dans le bas de tableau. Les Canaris n'ont remporté qu'une seule rencontre depuis le début du nouvel exercice et pointent à une très décevante 16ème place. Enfin, on notera les victoires de Toulouse face à Reims et d'Angers contre Montpellier. Les Angevins décrochent leur premier succès de la saison face à des Héraultais décevants ce dimanche.