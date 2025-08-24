Lorient - Rennes  ‍: les compos (15h sur Ligue1+)

Icon Sport

Publié Dans : Ligue 1.
Par Nathan Hanini

Deuxième journée de Ligue 1 à suivre sur Ligue 1+ à 15h

Compo du FC Lorient : Kamara - Katseris, Silva, Talbi, Kouassi, Mendy - Avom Ebong, Abergel - Karim, Tosin, Soumano

Compo du Stade Rennais : Samba - Merlin, Wooh, Rouault, Jacquet - Fofana, Rongier (c), Blas, Camara, Reider - Meïté

 