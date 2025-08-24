Lorient - Rennes  ‍: les compos (15h sur Ligue1+)

Deuxième journée de Ligue 1 à suivre sur Ligue 1+ à 15h
Compo du FC Lorient : Kamara - Katseris, Silva, Talbi, Kouassi, Mendy - Avom Ebong, Abergel - Karim, Tosin, Soumano
👥 Le onze de nos Merlus pour affronter le @staderennais 🟠⚫️#FCLSRFC pic.twitter.com/AdHvopZzb2— FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) August 24, 2025
Compo du Stade Rennais : Samba - Merlin, Wooh, Rouault, Jacquet - Fofana, Rongier (c), Blas, Camara, Reider - Meïté
Sur le Match Center, découvrez le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 Rouge et Noir 🔴⚫️#FCLSRFC— Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 24, 2025