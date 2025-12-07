Stade Lorient

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 107 déc. , 19:49
parAlexis Rose
16
15e journée de Ligue 1 :
La compo de Lorient : Mvogo – Meïté, Talbi, Yongwa – Le Bris, Abergel, Avom, Kouassi – Makengo, Soumano, Pagis.
La compo de l’OL : Greif – Mata, Niakhaté, Tagliafico – Maitland-Niles, Morton, De Carvalho, Abner – Sulc, Tolisso – Satriano.

Ligue 1

07 décembre 2025 à 20:45
Lorient
Pagis39'
1
0
Live56'
Olympique Lyonnais
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
46
ENTRE
H. Hateboer
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
M. de Carvalho
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton jaune
42
A. Maitland-Niles
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
But
39
P. Pagis
LorientLorient
Carton jaune
37
A. Maitland-Niles
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
16
Derniers commentaires

Pas de jaune sur Satriano normal, que ça me dégoute..

Pas de jaune sur Satriano normal, que ça me dégoute..

Et vs Brest .:. On n'aime pas les déplacements

Et vs Brest .:. On n'aime pas les déplacements

comme a Auxerre

comme a Auxerre

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

L'OL est venu sans aucune envie ce soir ... ça sent la déculotté 3ou4 - 0

niakhate moins bon dan sune defense à 3

niakhate moins bon dan sune defense à 3

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Paris
16154472126-5
14
Le Havre
15153661321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

