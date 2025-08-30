Lorient - Lille : Les compos (17h sur BeInSports1)

Lorient - Lilleââ: Les compos (17h sur BeInSports1)

PubliĂ© Dans : Ligue 1.
Par Corentin Facy

Lorient :Kamara; Faye, Talbi, Igor Silva; Katseris, Avom, Abergel, Kouassi; Dermane, Soumano, Tosin

Lille : Ăzer, Meunier, Alexandro, Ngoy, Perraud, AndrĂ©, Bouaddi, Broholm, Haraldsson, Correia, Fernandez-Pardo

 