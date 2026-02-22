La sanction va tomber, l'OL est bien content

ICONSPORT_355909_0228

L’Olympique Lyonnais est en passe de réaliser une série historique en cas de victoire contre Strasbourg ce dimanche soir. Les hommes de Paulo Fonseca auront par la suite des rendez-vous capitaux. Le match face au Paris FC sonne comme une revanche.
Si l’ensemble de l’Olympique Lyonnais a la tête tournée vers la rencontre contre Strasbourg ce dimanche soir, certains suiveurs se projettent. Le club rhodanien va enchaîner des rendez-vous importants en Ligue 1 dans les prochaines semaines en vue de la course au podium. Le septuple champion de France se déplacera du côté du Vélodrome pour y défier l’OM dans un contexte tendu. Puis le 8 mars prochain, les Gones accueilleront le Paris FC avec un sentiment de revanche. Au match aller, la formation de Paulo Fonseca a perdu le fil de la rencontre. Après une première heure solide, l’OL menait 3-0 avant de craquer à dix contre dix dans les 25 dernières minutes concédant le match nul 3-3.

Kebbal absent contre l’OL

Durant cette rencontre, le Paris FC a pu compter sur Ilan Kebbal, l’ancien rémois s’est offert un but et une passe décisive contribuant au spectacle. Mais bonne nouvelle pour l’OL, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux sera absent pour le match retour le 8 mars prochain. L’explication : durant la rencontre contre Toulouse, le numéro 10 du Paris FC a concédé un cinquième carton jaune cette saison, synonyme de suspension pour une rencontre.
Une mauvaise nouvelle supplémentaire pour le Paris FC qui a enchaîné ce samedi un sixième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. Une mauvaise série qui a coûté le poste de Stéphane Gilli. Antoine Kombouaré est le favori pour lui succéder sur le banc parisien. Une nouvelle donnée à prendre en compte pour l’OL le 8 mars prochain. À noter, que le défenseur central Otavio sera également suspendu pour ce choc.

Ligue 1

29 octobre 2025 à 21:05
Paris
Camara65'Kebbal77'Marchetti84'
3
3
Match terminé
Olympique Lyonnais
Tolisso5'Šulc51'Šulc58'
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
3723107637352
6
LOSC Lille
3422104835314
7
Monaco
3423104938362
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

