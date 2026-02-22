La sanction va tomber, l'OL est bien content

Une saison est un marathon, et oui.
Esteban continu son chemin, 12 buts cette année tranquillement sans faire de bruit comme en U17 quand il avait remplacé Georges Mikautadze
Au contraire, une victoire, des bourgeois et ça relance, le suspense pour la fin de saison…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Et nous on b*ise ta reum
Ce soir allez lyon !!! Pour une place sur le podium ! Et bais..... les marseillais.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗖𝗟𝗘́ 𝗗𝗨 𝗣𝗙𝗖 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗡𝗗𝗨 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟’𝗢𝗟 ? ❌ Ilan Kebbal devrait être suspendu face à l’OL après avoir écopé de son 5ème carton jaune de la saison hier soir 🟨 Pour rappel, il avait inscrit un beau but face aux Lyonnais lors du match aller …