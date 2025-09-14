Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Composition de Lille : Özer - Mandi, Ngoy, Alexsandro, Perraud - André (c), Bouaddi, Mukau - Fernandez-Pardo, Correia - Giroud

Composition de Toulouse : Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (c), Abu, Casseres, Methalie, Hidalgo - Dønnum, Magri, Gboho