Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Ligue 114 sept. , 14:16
parNathan Hanini
Composition de Lille : Özer - Mandi, Ngoy, Alexsandro, Perraud - André (c), Bouaddi, Mukau - Fernandez-Pardo, Correia - Giroud
Composition de Toulouse : Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (c), Abu, Casseres, Methalie, Hidalgo - Dønnum, Magri, Gboho

Ligue 1

14 septembre 2025 à 15:00
LOSC Lille
Bentaleb90'Mbappé Lottin90'
2
1
Match terminé
Toulouse
Magri50'
But
90
E. Mbappé Lottin
LOSC LilleLOSC Lille
Penalty
90
N. Bentaleb
LOSC LilleLOSC Lille
Carton jaune
90
C. Mbemba Mangulu
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
89
ENTRE
D. Sidibé
ToulouseToulouse
SORT
D. Methalie
ToulouseToulouse
