Lille retombe dans ses travers à Auxerre

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

32e journée de Ligue 1

Stade de l'Abbé-Deschamps

L'AJ Auxerre et le Lille OSC font match nul 1-1

But pour Auxerre : Niang (62e, sp)

But pour Lille : David (36e, sp)

Lille n’apprend décidément pas de ses erreurs. Spécialiste des points laissés en route, le LOSC a été accroché à Auxerre (1-1) alors que la victoire lui tendait les bras. Il n’y avait effectivement qu’une seule équipe ou presque sur le terrain en première période. Après le poteau touché par David et le double sauvetage incroyable de la défense auxerroise, Niang concédait un penalty pour une main évidente. L’occasion pour David (0-1, 36e) d’ouvrir le score tranquillement.

Cabella peut s'en vouloir

L’international canadien avait même les occasions pour faire le break avant et après la pause, lorsqu’il perdait son duel face au gardien Léon ! Peut-être le tournant du match puisque cinq minutes plus tard, Cabella concédait lui aussi un penalty stupide et permettait à Niang (1-1, 62e) d’égaliser. Les Dogues tenteront bien de pousser mais David se heurtera encore à Léon, cette fois de la tête. Score final 1-1, encore un énorme gâchis pour Lille dans la course aux places européennes, tandis que l’AJA acceptera volontiers ce point en vue du maintien.