Lille renverse Montpellier en 3 minutes et consolide sa 5e place

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 31e journée

Stade : Pierre-Mauroy

Score : Lille 2-1 Montpellier

Buts pour le LOSC : Jonathan David (70e), Rémy Cabella (72e)

But pour Montpellier : Issiaga Sylla (24e)

Après sa défaite surprise contre Angers, le LOSC a failli tomber dans le piège de Montpellier. Les Lillois ont inversé la tendance grâce à deux buts en quelques minutes et récupèrent leur cinquième place.

Décidément, cette saison de Ligue 1 va nous offrir une course effrénée pour les qualifications en coupes d'Europe. Alors que Montpellier pensait s'offrir un succès de prestige sur la pelouse de Lille grâce à un but d'Issiaga Sylla, Jonathan David, bien servi par Cabella, a égalisé en fin de match. Le Canadien inscrit son 20e but de la saison en Ligue 1 et revient à hauteur de Kylian Mbappé au classement des buteurs. Le passeur s'est ensuite transformé en buteur quelques secondes plus tard et Cabella a offert la victoire aux Dogues. Le club de la Paillade n'a pas su résister aux assauts des Lillois et aux dribbles de Zhegrova. Le LOSC reprend deux points d'avance sur Rennes et 5 sur l'OL. Les trois clubs vont se disputer cette cinquième place jusqu'à la fin de la saison. De son côté, Montpellier ne profite pas de la bonne dynamique depuis le retour de Michel Der Zakarian sur le banc du MHSC et reste treizième de la Ligue 1. Le LOSC se déplacera sur le terrain d'Auxerre lors de son prochain match tandis que Montpellier, recevra Rennes. La fin de saison risque d'être excitante et pleine de rebondissements.