Lille remet le turbo et grimpe et sur le podium

Dans : Ligue 1, LOSC, Bordeaux.

Stade Pierre-Mauroy

Lille bat les Girondins de Bordeaux 3-0

Buts pour Lille : André (22e), Yazici (62e, sp), Rémy (90e+1)

Trois jours après le match nul arraché contre le FC Valence (1-1) en Ligue des Champions, Lille a dominé Bordeaux (3-0) lors de la 11e journée de Ligue 1. Un succès qui permet au club nordiste de prendre provisoirement la troisième place.

Le LOSC tient sans doute son match référence depuis le début de la saison. Agacé par les dernières sorties de son équipe, qui restait sur trois matchs consécutifs sans victoire en championnat, Christophe Galtier a vu ses hommes rendre une copie très intéressante face à Bordeaux. Il ne fallait que quelques minutes aux locaux pour prendre le contrôle total de la partie. Les Girondins, étouffés, concédaient rapidement une première occasion sur l’accélération d’Ikoné, qui croisait trop sa frappe.

Il faut dire que le gaucher était sur son mauvais pied, contrairement à son coéquipier André (1-0, 22e), dont le superbe plat du pied ne laissait aucune chance à Costil ! A force de perdre des ballons dans leur moitié de terrain, sous un énorme pressing, les visiteurs était logiquement punis. Ils auraient même mérité d’être distancés à la pause, mais la frappe d’André passait juste à côté. 1-0 à la mi-temps, Lille n’était pas à l’abri d’un retour.

Koscielny concède un penalty

D’autant que les Marine et Blanc équilibraient légèrement le match en début de deuxième période. Le moment choisi par Koscielny pour concéder un penalty et laisser Yazici (2-0, 62e) tuer tout suspense. Car on voyait mal les Bordelais revenir, eux qui attendaient la 84e minute et la tentative de Maja pour solliciter Maignan. Les Dogues se permettaient même d’alourdir le score grâce à Rémy (3-0, 90e+1), pour conclure une prestation aboutie et grimper provisoirement sur le podium de Ligue 1.