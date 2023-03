Lille passe entre les grêlons à Toulouse

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

28e journée de Ligue 1

Stadium de Toulouse

Toulouse s'incline contre le LOSC 0-2

Buts pour le LOSC : Alexsandro (86e), Bayo (90e+11)

Au terme d’un match longtemps indécis, Lille a fini par s’imposer à Toulouse (2-0). Un succès plutôt mérité pour les Dogues, dominateurs en première période même si l’interruption d’une dizaine de minutes à la 27e, à cause de la grêle, coupait légèrement leur élan. Le LOSC pouvait notamment remercier son poteau qui repoussait la tentative de Spierings ! Puis il fallait un bel arrêt réflexe de Chevalier pour empêcher Dallinga de concrétiser une superbe action collective.

😍 À Toulouse, la grêle n'empêche pas les supporters de danser même si le match est momentanément arrêté. #TFCLOSC I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/oXgjCSMuoY — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 18, 2023

Toujours dans des conditions difficiles, les deux équipes tentaient de se rendre coup pour coup après la pause. Et dans cette deuxième période ouverte, c’est Lille qui se montrait le plus efficace, avec la tête du défenseur central Alexsandro (0-1, 86e) sur corner. Puis grâce à l’attaquant Bayo (0-2, 90e+11) au bout d’un long temps additionnel. Cette fois, le LOSC a bien géré sa fin de match et prend provisoirement la cinquième place de Ligue 1.