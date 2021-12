Lille - OL : À quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

En pleine crise, l’Olympique Lyonnais cherchera à retrouver le chemin du succès face au Lille en Ligue 1 ce dimanche 12 décembre.

Quelle heure pour regarder LOSC - OL ?

Ce match comptant pour la 18e journée de Ligue 1 se disputera donc dimanche à 13 heures au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Cette rencontre sera arbitrée par Amaury Delerue.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - OL ?

Comme tous les matchs à la sauce chinoise, ce LOSC - OL sera retransmis sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Édouard Cissé, alors que David Aiello sera l’homme au bord du terrain. Lionel Rosso et Corine Petit seront à la présentation.

Les compos probables de LOSC - OL :

Suite à sa brillante qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions cette semaine, le LOSC aura à coeur d’enchaîner une troisième victoire de suite en L1 contre Lyon. Invaincue depuis fin octobre, l’équipe de Jocelyn Gourvennec voudra se rapprocher du Top 5. Tout cela avec un groupe au complet ou presque.

La compo probable du LOSC : Grbic - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Renato Sanches, André, Yacizi, Ikoné - Yilmaz, David.

Dans le dur en ce moment, l’OL voudra ramener un bon résultat de Lille, le champion de France en titre. Pour cela, Peter Bosz devra faire sans Denayer ou Diomandé, blessés, et Paqueta, suspendu.



La compo probable de l'OL : Lopes - Dubois, Boateng, Lukeba, Emerson - Guimaraes, Caqueret - Cherki, Aouar, Toko Ekambi - Dembélé

L'avis de Peter Bosz (Lyon)

« C'est un tournant de notre saison. Quand je regarde le classement, on a le PSG leader, et après c’est très serré. Notre championnat est dur, il y a beaucoup d’équipes et peu d’écart de points entre elles. Donc ce match est très important, c’est une confrontation directe. Lille est une des équipes qui jouent avec beaucoup d’intensité, et qui veut se qualifier pour les places européennes. C’est super pour eux de s’être qualifié en 1/8e de finale de Ligue des Champions, dans un groupe pas facile »