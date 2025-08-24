Lille - Monaco ‍: les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Lille - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Par Alexis Rose

2e journée de Ligue 1 :

La compo de Lille : Ozer – Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Mukau – Bouaddi, Haraldsson, Felix Correia – Giroud.

La compo de Monaco : Hradecky – Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique – Camara, Zakaria – Akliouche, Golovin, Minamino – Balogun.

 