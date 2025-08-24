Lille - Monaco ‍: les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

2e journée de Ligue 1 :

La compo de Lille : Ozer – Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Mukau – Bouaddi, Haraldsson, Felix Correia – Giroud.

Le XI des Dogues pour la première à la Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy cette saison 👊#LOSCASM pic.twitter.com/USsva6mYYR — LOSC (@losclive) August 24, 2025

La compo de Monaco : Hradecky – Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique – Camara, Zakaria – Akliouche, Golovin, Minamino – Balogun.