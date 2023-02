Lille balade Rennes et revient près du top 5 !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 22e journée

Roazhon Park

Rennes-LOSC 1-3

Buts : Gouiri (1e) pour Rennes ; Zhegrova (59e), Cabella (85e), André Gomes (90e+4) pour Lille

Lille a offert un deuxième acte de qualité pour renverser Rennes sur sa pelouse 3-1. Les Dogues sont désormais à deux points des Rennais cinquièmes.

Le podium pour les Rennais, le top 5 pour les Lillois. Ce match était très important pour deux équipes pas suffisamment performantes ces derniers temps et souvent incapables d'enchaîner les succès en championnat. Rennes commençait tambour battant puisqu'il ne fallait que 27 secondes pour permettre à Gouiri d'ouvrir le score. L'ancien niçois profitait d'une glissade de Yoro pour venir tromper Chevalier. Derrière, le portier lillois était vigilant pour détourner une subtile reprise de Gouiri sur un centre de Toko Ekambi (4e). Le premier acte était dominé par les Bretons qui sollicitaient un Chevalier très efficace. Lille avait quelques opportunités en contre, des avertissements que les Rennais n'avaient peut-être pas assez pris au sérieux.

En effet, après le repos, le match tournait significativement. Le LOSC était plus offensif et mettait en difficulté la défense rennaise. David venait même tromper Mandanda mais il était signalé hors-jeu (51e). Zhegrova faisait mal à Rennes. Il tentait un lob qui était sauvé par Mandanda avant, quelques minutes plus tard, de battre l'ancien marseillais après une subtile talonnade d'Angel Gomes en passe décisive. Les Lillois avaient la main sur le match et enfonçaient les Rennais encore plus en fin de match. Cabella venait reprendre un centre de Zhegrova. Le dernier coup de massue de cette séduisante formation lilloise était signé André Gomes dans les arrêts de jeu. Rennes 5e s'éloigne encore du podium mais voit surtout Lille 6e revenir à deux points de lui.