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Lille - Auxerre : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 4)

Ligue 117 mai , 20:08
parAlexis Rose
0
34e journée de Ligue 1 :
La compo du Lille OSC : Özer - Bouaddi, Mandi, Ngoy, Perraud - André, Bentaleb - Mukau, Haraldsson, Correia - Fernandez-Pardo.
La compo de l’AJ Auxerre : Léon - Sy, Diomandé, Siwe, Mensah - Ahamada, Owusu, Danois - Sinayoko, Mara, Namaso.

Ligue 1

17 mai 2026 à 21:00
LOSC Lille
0
1
Live34'
Auxerre
Sinayoko32'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
32
L. Sinayoko
AuxerreAuxerre
24
S. Diomande
AuxerreAuxerre
Voir Les Détails Complets Du Match
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Derniers commentaires

L1 : OM-Rennes : les compos (21h sur Ligue1+ 2)

C est la c3 c est le moindre mal ....apres a voir le mercato surtout niveau départ.

L1 : OM-Rennes : les compos (21h sur Ligue1+ 2)

C'est dingue comment Rennes se sera sabordé sur leurs 2 matchs face à l'OM Rennes ratera la LDC a cause des cadeaux faits à l'OM sur les 2 matchs

OL : Les joueurs portent Matthieu Louis-Jean en triomphe

surement ça Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert, Clinton Mata Ainsley Maitland-Niles,Orel Mangala, Corentin Tolisso , Abner Vinícius Pavel Sulc, Endrick, Afonso Moreira

L1 : PFC-PSG : les compos (21h sur Ligue 1+ 3)

Ce soir c est .....FÊTE !!!!😍😍😍😍😍😍

L1 : OM-Rennes : les compos (21h sur Ligue1+ 2)

Un match a plusieurs millions !!! La c3 ou la coupe a guignol ou rien !!!super suspense ce soir a marseille le meilleur match de la soirée

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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