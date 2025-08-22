Ligue1+ le zappe, il arrive sur la Chaîne L'Equipe

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Voix emblématique de la Ligue 1 après ses passages sur BeInSports, Prime Video et DAZN, Julien Brun ne fait pas partie du casting de la chaîne Ligue 1+. Un coup dur pour le journaliste, qui a toutefois vite rebondi.

Globalement apprécié des téléspectateurs, Julien Brun était devenu au fil des années une voix emblématique de la Ligue 1. Longtemps aux commentaires sur BeInSports, le journaliste avait ensuite opéré sur Prime Video avant de commenter la saison dernière sur DAZN, où il officiait en tant que commentateur n°1 de la chaîne, le plus souvent au côté de Benoît Cheyrou. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a suivi le mouvement de la Ligue 1 et a rejoint les rangs de la nouvelle chaîne Ligue1+.

Julien Brun nouveau membre de l'Equipe de Greg !

Emission du lundi au vendredi, de 18h20 à 21h. Reprise ce lundi.

Source : L'Equipe https://t.co/psVxnzxGKT pic.twitter.com/bg3oLMFdaY — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) August 21, 2025

Mais son compère aux commentaires est désormais Xavier Domergue, nouvelle voix principale de la chaîne de la LFP. Lui aussi ancien de Prime et de DAZN, Smaïl Bouabdellah fait partie du casting au contraire de Julien Brun. Cela a surpris tout le monde, mais le journaliste n’a pas été convié à l’aventure. Il ne lui aura néanmoins pas fallu longtemps pour rebondir. A en croire les informations du compte X @EnPleineLucarne, c’est sur la Chaîne L’Equipe que Julien Brun va désormais exercer.

Julien Brun débarque dans l'Equipe de Greg

Il ne s’agira plus de commenter des matchs en direct. Le journaliste sera maintenant dans un rôle de consultant puisqu’il fera partie du casting de L’Equipe de Greg présenté par Grégory Ascher. Autour de la table, il retrouvera certains consultants avec qui il a eu l’occasion de travailler durant ses expériences passées, à l’image par exemple de Ludovic Obraniak, avec qui il a commenté certains matchs sur Prime Video. L’émission reprend ce lundi et est diffusée sur la Chaîne L’Equipe de 18h20 à 21h du lundi au vendredi. Reste maintenant à connaître la fréquence à laquelle Julien Brun interviendra dans l’émission, ce qui n’a pas été précisé pour le moment.