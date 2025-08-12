Ligue1+ ‍: Des abonnés menacés en cas d’arnaque

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

La Ligue 1 sera désormais disponible sur la chaine Ligue1+. Afin d'attirer le plus de monde possible, le nouveau média propose des prix très attractifs pour s'abonner.

La Ligue 1 sera de retour dans quelques jours seulement. Exit DAZN et welcome Ligue1+. La nouvelle chaine a été lancée il y a peu et veut attirer le plus de monde possible. L'idée est de proposer des prix alléchants. Deux connexions seront notamment possibles pour les abonnements à 14,99 euros par mois avec engagement d'un an (9,99 euros les trois premiers mois) et 19,99 euros sans engagement. De quoi faire le bonheur de beaucoup de téléspectateurs, qui vont pouvoir partager les frais. Mais la Ligue souhaite quand même éviter trop de partages entre personnes de foyers différents.

La LFP prévient les fraudeurs

Ces dernières heures, L'Equipe indique en effet que certaines personnes, désireuses de s'abonner à Ligue1+, ont eu la surprise de voir inscrit dans les conditions générales de vente (CGV) que la LFP se réservait le droit d'arrêter quand elle le voulait la possibilité d'avoir un abonnement avec deux diffusions en simultané si des règles strictes n'étaient pas observées : « Filiale LFP 2 se réserve la faculté de désactiver de plein droit, si besoin sans préavis ni indemnité, le compte abonné en cas de non-respect des CGV et notamment en cas de partage de compte ayant pour effet de faire bénéficier à un tiers en dehors du foyer tout ou partie du contenu ». Comme confirmé à L'Equipe par la LFP, deux connexions pourront bien se faire depuis deux foyers différents. Cependant, elles ne devront pas servir « à diviser le prix de l'abonnement à Ligue 1 + par deux ». Attention donc à ne pas dévier des règles fixées par la LFP, sous peine de voir son abonnement désactivé.