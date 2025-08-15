Ligue 1+ recrute une star avant Nantes-PSG

Dans : Ligue 1.

Par Nathan Hanini

Ce vendredi soir, la Ligue 1 reprend ses droits sur les écrans. L’élite du football français se lance avec une nouvelle chaine pour l’occasion, avec la création de la plateforme Ligue 1 +. Le premier match du prime time le dimanche soir opposera le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Pour l’occasion Javier Pastore sera présent en consultant.

Après des semaines d’attente, la Ligue 1 est bien de retour à partir de ce vendredi soir et de la rencontre entre Rennes et l’OM. Pour l’occasion, le grand public va pouvoir découvrir la nouvelle plateforme de la Ligue de Football Professionnelle, Ligue 1+. Après le fiasco DAZN, les clubs et la LFP ont décidé de lancer leur propre plateforme de diffusion. Les rênes du projet ont été confiées à Nicolas de Tavernost. L’ancien président des Girondins de Bordeaux a affiché l’objectif du million d’abonnés cette saison. Pour cela, la LFP veut recruter des gros noms en tant que consultant.

Javier Pastore sera présent

Pour l’affiche en Prime Time de ce dimanche soir entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, Ligue 1+ s’est offert un consultant de choix. Sur la plateforme X (anciennement Twitter), la Ligue 1 a dévoilé que Javier Pastore sera présent du côté de la Beaujoire. L’ancien joueur du PSG (2011-2018) sera l’invité sur le plateau avant le match. Pour rappel l’Argentin compte 186 matchs en Ligue 1 dans sa carrière pour 29 buts et 46 passes décisives. « Il sera accompagné de Marina Lorenzo et d’un autre ex-Parisien devenu consultant, Guillaume Hoarau », précise le média le Parisien. Pour rappel, le match sera disponible gratuitement en clair ce dimanche à partir de 20 h 45. Le club de la capitale va devoir enchainer quelques jours après son titre lors de la Supercoupe de l'UEFA face à Tottenham.