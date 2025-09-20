Ligue 1 : Les arbitres reçoivent une consigne sans pitié

Depuis la semaine passée, le débat sur l’arbitrage français a refait surface. La rencontre entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais a mis en lumière certaines limites. Lors de cette même quatrième journée de Ligue 1, six cartons rouges ont été distribués, une première depuis le passage à 18 clubs.

L’arbitrage est une nouvelle fois au cœur des débats avant le classique du football français ce dimanche soir. La semaine passée, les événements lors de Rennes-OL ont fait couler beaucoup d’encre. Des erreurs d’arbitrages qui creusent un peu plus le fossé entre arbitres et suiveurs. Ce samedi, le journal l’Equipe dévoile par l’intermédiaire d’Opta que depuis le début de saison, les arbitres sont plus sévères que par le passé. Déjà 15 cartons rouges distribués depuis le début de saison. La France est loin devant ses concurrents. Avec 0,42 carton rouge par match, la Ligue 1 devance la Bundesliga (0,37) et le championnat turc (0,32).

« Sous l'impulsion du PSG, qui commet peu de fautes et grâce à la volonté de l'arbitrage de moins hacher le jeu, celui-ci s'avère plus fluide et les joueurs sont mieux disciplinés pour éviter les avertissements inutiles » - Saïd Ennjimi au sujet des fautes cette saison

Les arbitres reçoivent des consignes

Certains observateurs tentent d’expliquer cette recrudescence. Toujours selon Opta, la saison 2025/2026 se classe comme cinquième saison avec le plus de cartons rouges après quatre journées. L’ex-arbitre Saïd Ennjimi a tenté d’expliquer ce phénomène. « Les arbitres reçoivent des consignes rigoureuses pour protéger l'intégrité physique des joueurs. Alors, on commence toujours en se montrant plus sévère. Surtout que les joueurs mettent davantage le pied. En fait, chacun veut marquer son territoire. Puis, au fil de la saison, ça se régule, avant de se tendre à nouveau à la fin en raison des enjeux, » décrit-il. Des arbitres qui tentent de protéger les joueurs. Certains observateurs ne seront peut-être pas d’accord avec cette affirmation. Cependant, le nombre de cartons rouges devrait baisser au fur et à mesure des journées avant de connaître une nouvelle hausse en fin de saison avec les tensions et les enjeux du championnat.