Ligue 1 ‍: L'OM cartonne Paris et se rassure à moitié

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Souvent malmené par le promu parisien, l'Olympique de Marseille a assuré l'essentiel en s'imposant (5-2) ce samedi au Vélodrome. Mais la défense de l'OM est très inquiétante.

Après une semaine chaotique, l'équipe de Roberto De Zerbi retrouvait le chemin des terrains, et avait obligation de battre le Paris FC pour reprendre un peu d'air. Et si l'OM prenait les devants par Greenwood (18e sp) et Aubameyang (24e), il était évident que la défense marseillais n'était pas au niveau. Et sur une frappe lumineuse de Kebbal (2-1, 28e), le Paris FC revenait logiquement au score, et provoquait quelques sifflets. Car après ce but, les joueurs de la capitale prenaient le match à leur compte. Et cela s'accentuait encore après la pause, Simon égalisant après une erreur d'alignement signé Balerdi (2-2, 58e).

L'OM peut remercier Aubameyang

⏱️ 73' | #OMPFC 3️⃣-2️⃣

𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧 !

Nouveau but de 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲-𝗘𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗔𝘂𝗯𝗮𝗺𝗲𝘆𝗮𝗻𝗴 🇬🇦 pic.twitter.com/uxqoJKcin7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 23, 2025

L'Olympique de Marseille pliait et était au bord du gouffre, mais heureusement Aubameyang, au-dessus du lot ce samedi, profitait d'une bourde grossière de la défense du PFC et PAM redonnait l'avantage aux siens. Cette fois, Paris ne s'en remettait et Hojbjerg donnait de l'air à l'OM en marquant un quatrième but d'une frappe bien placée (4-2, 81e). Le scénario devenait compliqué pour Marseille, d'autant que l'arbitre accordait un nouveau et logique, penalty aux Phocéens, mais Greenwood ratait totalement le cadre (85e). Le score semblait devoir en rester là, mais à la dernière seconde, Robinio Vaz corsait l'addition d'une frappe croisée foudroyante (5-2, 90e+4). Si la joie était grande du côté marseillais, il est clair que l'OM doit faire mieux sur le plan défensif sous peine de souffrir dans une semaine à Lyon.

En attendant, les supporters de l'OM étaient heureux de cette première victoire de la saison, que demande le peuple. Pour le Paris FC, qui a perdu deux matchs en deux déplacements, l'apprentissage de la Ligue 1 est compliqué, mais sur ce que l'on a vu pendant 1 heure au Vélodrome, le promu peut s'en sortir.