Ligue 1 ‍: L’Equipe prédit le naufrage de Lille et de l’OL

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le sprint final est plus que jamais lancé en Ligue 1 et six clubs sont à la bataille pour terminer le plus haut possible. Le scénario des deux dernières journées sera défavorable à l’OL, à Monaco et à Lille selon L’Equipe.

Si le suspense est mort depuis très longtemps pour le titre de champion de France, la course à la Ligue des Champions est en revanche plus palpitante que jamais en Ligue 1. Mathématiquement, ils sont encore encore six à pouvoir espérer se qualifier en compagnie du PSG : Marseille, Monaco, Nice, Lille, Strasbourg et Lyon qui se classent dans cet ordre avant la 33e journée ce samedi soir. Mais quel sera le classement final le week-end prochain à l’issue du championnat ? L’Equipe a tenté de pronostiquer tous les matchs qui restent à jouer en Ligue 1.

Un calendrier favorable à l'OM, Nice et Strasbourg ?

Et pour le quotidien national, il n’y aura pas de mauvaise surprise pour Marseille, qui pourrait gagner ce samedi au Havre et le week-end prochain contre Rennes sans trop de problème et ainsi assurer sa deuxième place. Derrière l’OM en revanche, les surprises pourraient être nombreuses, L’Equipe pronostiquant un écroulement de Monaco, de Lille et de Lyon au profit de Nice et de Strasbourg.

« On imagine l'ASM battre des Lyonnais dépités mais ne prendre qu'un point à Lens. Un accroc aux conséquences terribles, puisque Monaco rétrograderait de deux rangs et finirait 5e. Sûr de ses forces mais avec quelques cadres sur le flanc, Lille peut perdre des points à Brest. La dernière victoire que l'on imagine contre Reims ne suffirait alors pas à terminer plus haut que la 6e place. Les dernières déconvenues ont fait si mal aux Lyonnais qu'on peine à les imaginer l'emporter à Monaco. Le dernier match contre Angers demeurerait alors anecdotique et insuffisant pour éviter la 7e place » écrit le journal national.

Ces résultats feraient alors les affaires de Nice, qui dispose d’un calendrier bien plus favorable en affrontant Rennes et Brest ainsi que de Strasbourg, qui doit encore jouer contre Angers et Le Havre. Cela ne reste évidemment que des pronostics, et il ne reste qu’à voir s’ils se confirmeront ou pas durant ces deux dernières journées de Ligue 1.

Le classement final de la Ligue 1 selon les pronostics de L’Equipe :

2e : Marseille - 65 pts

3e : Nice - 63 pts

4e : Strasbourg - 63 pts

5e : Monaco - 62 pts

6e : Lille - 61 pts

7e : Lyon - 57 pts