Ligue 1+ ‍: L'ancien patron de Canal+ est emballé

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'heure est désormais à un premier bilan pour la chaîne Ligue 1+, qui n'a pas connu de problème majeur pour son week-end de lancement. Ancien patron des sports de Canal+, Cyril Linette a tenu à féliciter les équipes de Ligue 1+.

Les dirigeants du football français attendaient avec impatience, mais aussi anxiété, les grands débuts de leur chaîne de télévision, laquelle devra rapidement permettre aux clubs de Ligue 1 de toucher un peu d'argent. Première bonne surprise, le dispositif a tenu le choc techniquement, aucun souci énorme n'ayant été constaté, en dehors de celui des abonnés de Prime Vidéo privés d'une partie des magazines. Autre désagrément, une qualité d'image encore perfectible. Cependant, à l'heure du premier bilan, Cyril Linette, qui a dirigé le service des sports de Canal+, et a récemment été candidat malheureux à la présidence de la LFP, a tenu à dire tout le bien qu'il pensait de Ligue 1+.

Ligue 1+, c'est plus !

Un grand bravo aux équipes de @ligue1plus pour ce premier week end ! Certes, les clubs de @Ligue1 ouvrent enfin les portes mais on sent d’emblée la volonté de mettre en valeur le jeu, les acteurs, les lieux, bref le produit plutôt que soi-même ! Ça n’est pas si courant et… — Cyril Linette (@CyrilLinette) August 17, 2025

S'exprimant via les réseaux sociaux, Cyril Linette a donc applaudi ce lancement réussi. « Un grand bravo aux équipes de Ligue 1+ pour ce premier week-end ! Certes, les clubs de Ligue 1 ouvrent enfin les portes, mais on sent d’emblée la volonté de mettre en valeur le jeu, les acteurs, les lieux, bref le produit plutôt que soi-même ! Ça n’est pas si courant et rappelle ce que Canal+ accomplit sur la Formule 1. Les angles sont fins, et la réalisation semble avoir reçu le message également. Bravo à Cazadieu et à ses équipes. Mais quand on sait où on veut aller, la moitié du chemin est fait ! », a salué l'ancien responsable de Canal+.

Vous avez apprécié ce premier week-end ? 😊



Voici le programme qui vous attend en fin de semaine pour le deuxième chapitre de votre feuilleton @ligue1plus 👇 pic.twitter.com/jYE1y7uXRh — L1+ (@ligue1plus) August 18, 2025

Il faudra évidemment confirmer tout cela cette saison et surtout connaître les premiers résultats au niveau des abonnements, même si Nicolas de Tavernost s'est montré confiant la semaine passée après le lancement de la chaîne lundi dernier. Rappelons que les clubs de Ligue 1 espèrent pouvoir atteindre la barre du million d'abonnés en toute fin de saison, ce qui permettrait de toucher un peu d'argent, et surtout montrer que cette idée était la bonne.