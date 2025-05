Ligue 1 ‍: Des clubs menacent d'attaquer la DNCG en justice

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les clubs professionnels vont passer un par un devant la DNCG dans les prochaines semaines. Mais le climat sera tendu puisque plusieurs dirigeants de Ligue 1 envisagent d'attaquer en justice le gendarme financier du football.

Le dossier des droits TV se concrétise brutalement pour les 18 clubs de Ligue 1 qui doivent envoyer des bilans à la DNCG avec une absence de recettes liées aux fameux droits pour la saison. Patron du gendarme financier du football, Jean-Marc Mickeler a prévenu les dirigeants qu'il était impossible de prévoir le montant de ce que pourront rapporter les droits de diffusion du championnat de France et qu'il n'acceptera pas qu'une somme soit budgétée dans cette colonne. De quoi forcément tendre les relations entre les patrons des clubs de L1 et la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, cette dernière ayant le pouvoir de lourdement sanctionner des clubs. C'est dans ce contexte qu'Arnaud Hermant, journaliste de L'Equipe révèle ce vendredi que les dirigeants de Ligue 1 pourraient passer à l'action contre la DNCG et d'une manière pour le moins très spectaculaire.

La DNCG dans le collimateur de la Ligue 1

Et cette révolte pourrait se concrétiser par une possible action en justice contre la DNCG et son président Jean-Marc Mickeler, preuve que la tension est cette fois extrême. « Depuis plusieurs semaines, Jean-Marc Mickeler cristallise les critiques de plusieurs dirigeants, certains réfléchissent même à intenter une procédure en justice contre le gendarme financier du foot pro pour défaut de conseils », explique le quotidien sportif. Depuis 24 heures, la DNCG a reçu l'ensemble des bilans des clubs, et c'est à partir de mardi prochain que les auditions vont débuter avec la possibilité que des mauvaises surprises tombent sur certaines équipes. On pense évidemment à l'Olympique Lyonnais, qui sera reçu le 24 juin prochain. Mais le club de John Textor n'est pas le seul à craindre une éventuelle sanction, et l'ajout d'une possible procédure contre la DNCG ne contribuera pas à ramener un peu de sérénité dans le football professionnel, où tout le monde soupçonne tout le monde.