Ligue 1+ déclare la guerre

Par Claude Dautel

La chaîne Ligue 1+ va connaître son deuxième week-end de diffusion. Et si la chaîne s'est battue cette semaine avec Canal+, elle a également un autre dossier très chaud dans lequel elle montre ses muscles.

Nicolas de Tavernost et Maxime Saada se sont affrontés à distance cette semaine, le patron de LFP Média allant même jusqu'à couper brutalement les flux des matchs de la 2e journée de Ligue 1 que Canal+ voulait diffuser malgré le brutal échec des négociations avec Ligue 1+. Mais, dans les responsables de la chaîne télé de la Ligue 1 ont un ennemi encore plus virulent qui avait fait des ravages l'année dernière, c'est bien évidemment le piratage. L'an passé, face au prix déraisonnable des abonnements décidé par DAZN, des centaines de milliers d'amateurs de Ligue 1 avaient choisi le pirate pour regarder tant bien que mal le championnat de France. Outre une offre à un prix franchement correct, qui fait souffrir ceux qui commercialisent des offres pirates, Ligue 1+ promet de tout faire pour détruire les réseaux pirates.

Les gendarmes de Ligue 1+ ont de l'avance sur les voleurs

Dans L'Equipe, Xavier Spender, délégué général de l'Association pour la protection des programmes sportifs, explique que désormais les gendarmes ont un coup d'avance sur les voleurs. « On repère en amont les plateformes déjà fautives par le passé, et les blocages sont enclenchés avant le coup d'envoi. 160 sites ont pu être bloqués par les FAI dès la 1re journée, contre une cinquantaine seulement lors de la saison passée », explique le spécialiste, qui espère, comme les responsables de Ligue 1+, qui les amateurs de football finiront par se lasser de cette incertitude sur la possibilité ou non de suivre les matchs s'ils restent clients de ces services illégaux.

Même s'il est illusoire de vouloir stopper définitivement le piratage, les autorités ont décidé de donner aux diffuseurs des moyens de plus en plus rapides pour faire tomber ceux qui diffusent illégalement en ligne les matchs de Ligue 1. De quoi rassurer les 18 clubs de Ligue 1 qui savent que l'avenir du football français passe par un nombre d'abonnés dépassant les 2 millions. Avec 600.000 abonnés après le premier week-end de diffusion, Ligue 1+ réussit un excellent démarrage, mais encore loin du score attendu au final.