LFP : Un match de suspension pour Thiago Mendes

Dans : Ligue 1.

Réunie le 4 février 2021, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

« Deux matchs de suspension pour Nicolas PALLOIS (FC Nantes).

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle ou par révocation du sursis : Simon BANZA (RC Lens), Toma BASIC (FC Girondins de Bordeaux), Denis BOUANGA (AS Saint-Etienne), Farid BOULAYA (FC Metz), Alexander DJIKU (RC Strasbourg Alsace), Wout FAES (Stade de Reims), Youssouf FOFANA (AS Monaco), Lucas GOURNA-DOUATH (AS Saint-Etienne), Massadio HAIDARA (RC Lens), Enzo LE FEE (FC Lorient), Pedro MENDES (Montpellier Hérault SC), Thiago MENDES (Olympique Lyonnais). La sanction prend effet à partir de mardi 9 février 2021 à 0h00 ».