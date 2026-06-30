LFP : Le directeur général Arnaud Rouger démissionne
Arnaud Rouger

LFP : Le directeur général Arnaud Rouger démissionne

Ligue 130 juin , 12:49
parQuentin Mallet
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Au lendemain de l'adoption de la proposition de loi sur la gouvernance du sport professionnel, y compris du football, le directeur général de la LFP, Arnaud Rouger, quitte ses fonctions.
Ce lundi, l'Assemblée nationale a voté le texte de loi qui vise à réformer le sport professionnel en France, et notamment le football. Outre les amendements sur la multipropriété ou l'interdiction de la diffusion de publicités pour les paris sportifs juste avant et après les matchs de Ligue 1, le pouvoir législatif va surtout obliger la LFP à se transformer en société de clubs. En d'autres termes, la ligue va passer d'un statut d'association loi de 1901 à une société commerciale dont chaque club est actionnaire. Pour Arnaud Rouger, c'était la goutte de trop.
Dans un message adressé au conseil d'administration divulgué par L'Equipe, le directeur général de la LFP a indiqué qu'il démissionnait de ses fonctions. « En ce qui me concerne, ces évolutions conduisent à modifier profondément le périmètre des fonctions que j'exerce aujourd'hui au sein de la Ligue. Dans ce contexte, j'ai considéré que ma mission arrivait naturellement à son terme avec l'ouverture de cette nouvelle étape. Je suis donc conduit à vous présenter ma démission », a ainsi expliqué le bras droit de Vincent Labrune.
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