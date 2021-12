LFP : Grosse sanction pour Dieng, un match pour Ramos

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Expulsés mercredi soir lors de la 19e journée de Ligue 1, Bamba Dieng et Sergio Ramos connaissent leurs sanctions. Puisque ce jeudi, la Ligue s’est réunie, et l’attaquant marseillais a pris bien plus cher que le défenseur espagnol.

« Réunie le 23 décembre 2021, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes : Quatre matchs de suspension dont un match avec sursis pour Bamba Dieng (Olympique de Marseille). Un match de suspension pour Sergio Ramos (Paris Saint-Germain) », a expliqué la LFP dans un communiqué. Si Ramos va donc vite revenir à Paris, ce ne sera pas le cas de Dieng, qui va rester sur la touche pendant quelques semaines en début d’année 2022… ou pas, sachant qu’il pourrait purger sa suspension en étant à la CAN avec le Sénégal.