LFP ‍: De Tavernost arrive, la fuite qui fait déjà très mal

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Fraîchement nommé directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost débarque en plein conflit ouvert entre la Ligue et DAZN, le diffuseur du football français. L'ancien patron de M6 percevra un juteux salaire pour s'atteler à la tâche.

Le football français est définitivement en pleine crise de droits télé. L'été dernier, la LFP trouvait un accord avec DAZN pour une diffusion de 8 des 9 matchs par journée jusqu'à la fin de la saison 2028-2029. Quelques mois plus tard, on peut d'ores et déjà avancer que le contrat n'ira pas à son terme. En plein conflit ouvert, les deux entités se reprochent mutuellement des manquements, au point de pousser la Ligue à demander une rupture anticipée du contrat, laquelle est pour le moment refusée par la plateforme de diffusion britannique qui réclame 573 millions d'euros pour tromperie. Au milieu de cette guerre froide, Nicolas de Tavernost a été nommé directeur général de LFP Media pour tenter de jouer les médiateurs. Une mission qui va lui rapporter un joli pactole.

De Tavernost a touché le gros lot

La Ligue 1 invisible à la télé, la LFP rassure tout le monde https://t.co/ubYpChJvOw — Foot01.com (@Foot01_com) April 20, 2025

En devenant le nouveau DG de la filiale commerciale de la LFP, Nicolas de Tavernost s'adjuge un très gros défi… et un très gros salaire. Selon les informations de L'Equipe, qui n'a pas mis longtemps à avoir ses premières indiscrétions, l'ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux touchera 600 000 euros par an pour sa contribution. Un salaire élevé, mais qui ressemble en tous points à celui qu'avait Benjamin Morel, son prédécesseur. Mais ce n'est pas tout. Le conseil d'administration de la LFP, qui a validé son salaire, a également accepté des conditions sur son futur départ. S'il part avant un an de fonction, il percevra 300 000 euros, tandis qu'il touchera 600 000 euros s'il quitte son poste après un an. Des sommes copieuses qui peuvent faire grincer des dents à l'heure où tout le monde ou presque se serre la ceinture en Ligue 1.

Le quotidien sportif rappelle toutefois que cette tranche de salaire et ces conditions sont monnaie courante à la LFP. Malgré tout, ce salaire est loin de ce que gagnait Nicolas De Tavernost en tant patron de M6. A son poste de président du directoire de la chaîne de télévision, il percevait une rémunération annuelle fixe de 1 million d'euros, plus des bonus.