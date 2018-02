LFP : Aulas et Malcom convoqués, le Vélodrome touché

Dans : Ligue 1, OL, Bordeaux, OM, OGCN, ESTAC, FC Nantes.

Réunie le 1er février, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

Deux matchs de suspension dont un avec sursis pour Pierre Lees-Melou (OGC Nice).

Un match ferme pour Jimmy Giraudon (ESTAC Troyes) et Otavio (Girondins de Bordeaux).

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis : Mateo Pavlovic (Angers SCO), Nicolas de Preville (Girondins de Bordeaux), Benjamin Andre (Stade Rennais FC), Nicolas Pallois (FC Nantes), Diego Carlos (FC Nantes), Fallou Diagne (FC Metz), Patrick Burner (OGC Nice), Moussa Niakhate (FC Metz), Ellyes Skhiri (Montpellier HSC), Ibrahim Sangare (Toulouse FC). La sanction prend effet à partir du mardi 6 février 2018 à 0h00.

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille, avec l'usage d’engins pyrotechniques lors des matchs contre Saint-Etienne, Troyes, et le Stade Rennais : Fermeture des espaces réservés aux Fanatics, Yankee et Ultras, au sein des virages nord et sud du stade Vélodrome.

Interview de Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais, sur la chaîne l’Equipe : Lecture faite du courrier du Conseil National de l’Ethique du 26 janvier 2018, valant saisine, la Commission le convoque pour la séance du jeudi 22 février 2018.

Comportement de Malcom, joueur des Girondins de Bordeaux, lors du match contre l'Olympique Lyonnais du 28 janvier : La Commission le convoque pour la séance du jeudi 8 février 2018.