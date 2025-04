LFP ‍: 600.000 euros pour De Tavernost, « ‍j’en ai rien à cirer ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, le Comité de Supervision de LFP MEDIA a décidé de nommer Nicolas de Tavernost en tant que Directeur Général. Une très bonne nouvelle pour Pierre Ménès, même si son salaire essuie quelques critiques.

Nicolas de Tavernost ne manquera pas de travail dans les prochains jours. L'ancien patron de M6 sera notamment chargé de trouver une solution pérenne pour l'avenir du football français, enlisé dans une nouvelle crise profonde de ses droits tv. Pour son nouveau poste de Directeur Général de LFP MEDIA, l'homme de 74 ans touchera, selon L'Equipe, un salaire de 600 000 euros. De quoi bien évidemment faire réagir, alors que le football français est en crise. Mais pour Pierre Ménès, ces émoluments ne sont pas du tout choquants, surtout si Nicolas de Tavernost parvient à rattraper la situation.

Le salaire de Nicolas de Tavernost, Pierre Ménès calme le jeu

Lors d'une vidéo faite lors de Face à Pierrot, le consultant a notamment indiqué sur le sujet : « Le salaire de Nicolas de Tavernost est équivalent à celui de son prédécesseur. Il ne servait à rien. S'il a été choisi, c'est parce que c'est Nicolas de Tavernost et qu'il a été président de M6. Il était DG du groupe de BFM et d'RMC. Quand tu vas chercher un patron de ce niveau, il faut lui donner une rétribution équivalente à ce qu'il avait. Si franchement, il arrive à nous dépatouiller une formule correcte pour avoir des droits tv d'une somme raisonnable pour le football français, qu'il prenne 600 000 euros, j'en n'ai rien à cirer. Ce qui est important, c'est de juger aux résultats. Je pense que c'est une nomination bénéfique quelque soit le prix payé ». Dans les prochains jours, on en saura plus sur la voie qui sera choisie par Nicolas de Tavernost et la LFP. Une chaine distribuée par DAZN et Canal+ pourrait notamment être créée pour diffuser le championnat de France.