Les Trophées UNFP et The Best annulés cette année

On ne sait pas encore si le Ballon d'Or sera attribué pour 2020, mais l'UNFP annule ses trophées de fin de saison, et la FIFA va en faire de même pour The Best.

Les fêtes annuelles du football risquent d’être rares cette année, puisqu’après l’annonce par Marca que la remise des trophées The Best, organisée par la FIFA à l’automne, sera annulée, c’est l’UNFP qui va en faire de même selon Le Parisien. Plus que la fin prématurée de la saison 2019-2020 de Ligue 1, c’est surtout l’impossibilité d’organiser techniquement le vote qui a poussé le syndicat des joueurs à prendre cette décision, l’impossibilité de faire une belle fête pour la remise des prix étant évidemment un autre facteur pouvant justifier ce choix.

En effet, désormais les footballeurs professionnels votent sur une tablette qui est installée dans le vestiaire par un délégué de l’UNFP, lequel supervise le vote vers la fin du mois d'avril, ce qui évite les soucis. Mais en ce mois de mai, la plupart des clubs sont à l’arrêt et le vote ne peut pas se dérouler de manière facile pour les joueurs. Le quotidien francilien affirme que l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels va rapidement confirmer cette décision radicale. Pour l’instant, du côté des organisateurs du Ballon d’Or, on n’a rien décidé, même si forcément, les choses ne seront pas simples non plus pour désigner le meilleur footballeur de l’année si les coupes européennes ne se terminent pas.