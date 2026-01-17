Wesley Saïd

Lens s’arrache et frustre encore le PSG

Ligue 117 janv. , 18:54
parEric Bethsy
1
18e journée de Ligue 1
Stade Bollaert-Delelis
Racing Club de Lens - AJ Auxerre 1-0
But : Saïd pour le RC Lens (65e)
Le Racing Club de Lens reprend la tête du championnat. Après la victoire du Paris Saint-Germain face à Lille (3-0) vendredi, les Sang et Or ont répondu avec un succès contre l’AJ Auxerre (1-0). Comme le score l’indique, tout n’a pas été simple pour les hommes de Pierre Sage. Décevants en première période, les Lensois ont attendu le deuxième acte pour emballer le match. Les locaux étaient donc récompensés par le superbe enchaînement de Saïd (1-0, 65e) dans la surface !
Hormis une tentative du latéral droit Sy au-dessus, Auxerre n’était pas dangereux. Sans les parades du gardien Léon et le gros raté de Sangaré, Lens se serait envolé au score. Ce court avantage suffit quand même au bonheur du leader qui récupère son point d’avance sur le PSG. De son côté, en attendant son déplacement à Angers ce samedi soir, l’Olympique de Marseille est provisoirement relégué à 11 longueurs du RCL.
1
Derniers commentaires

OM : Greenwood à l’Atlético pour 100 ME, c’est confirmé

La clauses de greewood c'est juste par principe mais pas valable juridiquement, en France les clause sont interdites,

L1 : Nice atomisé par Toulouse

Un club qui j’espère descendra en ligue 2!

Angers - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Je vais me servir un petit cointreau (avec modération)

Jonas Wind, le numéro 9 qui fait rêver l’OL

PAS de verdâtre à Lyon, oust^^.

OM : Aubameyang rétrogradé, ça sent le départ

En fait vous voulez voir partir tout le monde... Greeeenwoood, Rulli, Aubam, Hodjberg... Vous êtes vraiment une bande de rigolo ici

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Toulouse
261875629236
8
Strasbourg
241773726215
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121733111838-20

Loading