Lens s’arrache et frustre encore le PSG

La clauses de greewood c'est juste par principe mais pas valable juridiquement, en France les clause sont interdites,
Un club qui j’espère descendra en ligue 2!
Je vais me servir un petit cointreau (avec modération)
PAS de verdâtre à Lyon, oust^^.
En fait vous voulez voir partir tout le monde... Greeeenwoood, Rulli, Aubam, Hodjberg... Vous êtes vraiment une bande de rigolo ici
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
🔓 𝗟𝗘𝗡𝗦 𝗧𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗟𝗟𝗘 ! 8e but de la saison pour Wesley Saïd #RCLAJA